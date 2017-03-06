أخبار الأهلي اليوم.. ماذا قال حسام غالي عقب التجديد للأهلي؟

غالي: التجديد للأهلي أفضل خطوة في حياتي

أعرب حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الباللغة عقب توقيعه على عقود التجديد للقلعة الحمراء لمدة موسم ، مشيرا إلى أنها أفضل خطوة في حياته، لأنه سيختتم مشواره الكروي وهو يرتدي الفانلة الحمراء.

ونجح الأهلي في تمديد تعاقده أمس مع ثنائي الفريق الأول حسام غالي وعماد متعب لمدة موسم ، ليضمن الثنائي البقاء داخل جدران القلعة الحمراء الموسم المقبل.

وفي تصريحات أكد غالي على أنهه كان يخطط لهذه الخطوة منذ فترة، وتمنى أن يكون اللعب للأهلي لموسم جديد بمثابة خير وداع لمشواره مع كرة القدم.

وعبر غالي عن سعادته الكبيرة بالتجديد لعماد متعب أيضًا في نفس التوقيت، وتمنى أن يساهما سويًا في حصد المزيد من البطولات المحلية والقارية مع الفريق.

ووجه غالي بالشكر لجميع من سانده ودعمه في الفترة الأخيرة قبل خطوة التجديد، ومن طالبوه بالاستمرار مع الأهلي حتى النهاية، وهو ما تحقق بالفعل.