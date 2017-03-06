أخبار الزمالك اليوم.. حلمي يستقر على بديل معروف يوسف أمام رينجرز

أحمد توفيق يعوض غياب معروف يوسف أمام رينجرز

استقر محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على اللاعب الذي سيعوض غياب لاعبه النيجيري معروف يوسف في المباراة المقبلة أمام رينجرز النيجيري.

ويغيب معروف يوسف عن المواجهة المقبلة للزمالك أمام رينجرز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

واستقر حلمي على الدفع بأحمد توفيق في مركز الوسط بدلا من النيجيري معروف يوسف ليلعب بجوار طارق حامد لملئ منطقة الوسط ولحد من خطورة الفريق النيجيري.

وكان معروف يوسف قد تعرض للاصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة فريقه السابقة أمام مصر المقاصة حيث خرج في الشوط الثاني ودخل محمد إبراهيم بديلا له.