تعرف على قائمة ريال مدريد المستدعاه لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو يٌزين قائمة ريال مدريد لمواجهة نابولي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي اختارها للسفر إلى إيطاليا من أجل مواجهة نابولي غداً في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام إيبار في الليجا بداعي الإصابة ، بجانب جاريث بيل وموراتا اللذان غاب أيضاً عن مواجهة إيبار للإيقاف.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :

حراسة المرمى : نافاس – كاسيا – روبن يانيز

خط الدفاع : كارفخال – بيبي – راموس – ناتشو – مارسيلو – دانيلو

خط الوسط : كروس – خاميس رودريجيز – كاسيميرو – كوفاسيتش – مودريتش – أسينسيو – إيسكو

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – كريم بنزيمة – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز – ماريانو – موراتا.