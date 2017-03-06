مؤشر جديد يقرب محمود علاء من الانتقال للأهلي

محمود علاء يقترب خطوة كبيرة من الأهلي

اقترب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة من الانتقال إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل وذلك لتدعيم دفاعات الفريق الأحمر.

ويرغب حسام البدري المدير الفني للأهلي في التعاقد مع قلب دفاع حيث وضع البدري أكثر من لاعب أمامه للتعاقد معه في الصيف المقبل وهم محمود علاء “وادي دجلة” وأحمد سامي “مصر المقاصة” وأحمد دويدار سموحة”.

وظهر مؤشر جديد خلال الساعات القليلة الماضية عن اقتراب اللاعب من الانضمام للقلعة الحمراء وذلك خلال حديث للمدير الفني للفريق الدجلاوي أحمد حسام “ميدو” بأنه لن يمانع من رحيل أي لاعب عن الفريق.

وفي مداخلة إذاعية قال ميدو “النادي أبرم 80% من اللاعبين الذين يحتاج إليهم في الموسم المقبل، ولتعويض رحيل محتمل لبعض اللاعبين ،طالما أن قيمة بيع اللاعب تتناسب مع إمكانياته وموافقة الإدارة”.

وترددت أنباء قوية في الأيام القليلة الماضية عن توقيع علاء للنادي الأهلي للانتقال إليه في الموسم المقبل ، وحصوله على مقدم تعاقد”.