فيديو.. الزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع مدرب أجنبي لخلاقة محمد حلمي

أمير مرتضى: نتفاوض مع ريكاردو وإيمونيكي لتدريب الزمالك

أوضح أمير مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك حقيقة النادي الأبيض في التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة محمد حلمي في حالة رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات إذاعية عبر برنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر إذاعة “الشباب والرياضة” قال نجل رئيس الزمالك “هناك أكثر من مدير فني أجنبي نتواصل معه من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة لتولي تدريب الفريق”.

وأضاف “ما يتردد عن حديثي مع المدرب الصربي ميتروفيتش المدير الفني لمنتخب أوغندا غير صحيح بالمرة فأنا لا أعرفه”.

وأضاف “هناك مدربين أخرين نتحدث معهم ومنهم إيمانويل إيمونيكي والبرازيلي ريكاردو بجانب أحمد حسام “ميدو” ومؤمن سليمان”.

وأتم حديثه “بعض المدربين رشحوا لتدريب الزمالك ومنهم ألان جيرس المدير الفني الفرنسي لمنتخب مالي ، لكننا لم نتفاوض معه”.