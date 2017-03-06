فيديو.. ميدو: أتمنى ضم هذا اللاعب من الزمالك لوادي دجلة

ميدو: أتمنى ضم شيكابالا لوادي دجلة

تمنى أحمد حسام “ميدو” المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لوادي دجلة أن يتمنى ضم محمود عبد الرازق “شيكابالا” إلى صفوف فريقه الدجلاوي في الموسم المقبل.

ولم يشارك شيكابالا مع الزمالك في الفترة الأخيرة ، وتحديدا منذ عتراضه على عدم الدفع به أساسيا في مباراة فريقه أمام الأهلي قبل ختام مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة” قال ميدو : “اتمنى انضمام شيكابالا إلى وادي دجلة فهو لاعب قيمة كبيرة في الكرة المصرية ولديه إمكانيات كبيرة”.

وأضاف “تواجد شيكابالا مع أي فريق يصب في صالح هذا الفريق ، فأنا على المستوى الشخصي أتمنى ضمه لوادي دجلة ولكن من ناحية كصديق أتمنى أن ينهي حياته في النادي الأهلي مثب موضوع حسام غالي”.