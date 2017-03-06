بالفيديو.. أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على أحداث مباراة المقاصة والزمالك

عبد الحفيظ: الأهلي لم يتسبب في رحيل أي رئيس لجنة حكام

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن استياءه الشديد من الأحداث التي تبعتها مباراة مصر المقاصة أمام الزمالك وإعلان الأخير انسحابه من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أعلن انسحابه من مسابقة الدوري الممتاز بعدما تغاضى جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزء صحيحة له أمام مصر المقاصة بعد لمس أحمد سامي مدافع المقاصة للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وقال عبد الحفي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “مسا الأونوار” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” : “الأهلي خاض 20 مباراة هذا الموسم ولم يكن سببا في يوم من الأيام في رحيل وجيه أحمد أو جمال الغندور أو رضا البلتاجي”.

وأضاف “هناك فريق من الدوري لا يكون طرفا في مباراة وتجده ، بسبب قرار تحكيمي لا علاقة له به ويعلن انسحابه من الدوري وأقرب مثال على ذلك مباراتنا أمام مصر المقاصة والمقاولون العرب”.

وأتم حديثه “الأهلي لم يتحدث في يوم عن حكم أو طالبنا بإيقاف حكم ولكننا نقوم بانتقاد أداء الحكم عقب نهاية المباراة”.