أخبار الزمالك اليوم.. مرتضى منصور: سأتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري في هذه الحالة

مرتضى منصور: سنتراجع عن الانسحاب إذا اعترضت الجمعية العمومية على القرار

وضع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حلا أخر من أجل استكمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز والتراجع عن الانسحاب بعد أزمة مباراته الأخيرة أمام مصر المقاصة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر الانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز على خلفية احساسه بالتعرض للظلم في مباراته السابقة أمام مصر المقاصة وعدم احتساب الحكم الدولي جهاد جريشة ركلة جزاء صحيحة للفريق بعد لمس أحمد سامي مدافع الفريق الفيومي للكرة داخل منطقة الجزاء.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “صدى البلد” قال رئيس الزمالك “سنتراجع عن قرار الانسحاب منوالدوري في حالة اعتراض الجمعية العمومية للنادي على هذا القرار”.

وأضاف “دعونا لعقد عمومية طارئة يوم الجمعة المقبلة وسننظر القرار الذي ستتخذه سواء بتأييد قرار الانسحاب أو التراجع”.