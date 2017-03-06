أخبار الأهلي اليوم.. لماذا تأخر الدفع بكوليبالي في المباريات؟ معوض يجيب

معوض يرد على عدم مشاركة كوليبالي مع الأهلي

رد سيد معوض المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تأخر الدفع بالمهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي في مباريات الفريق السابقة.

وتعاقد الأهلي مع كوليبالي قادما من كاليمارنوك الإسكتلندي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 800 ألف دولار.

ولم يشارك مع الأهلي في أي مباراة خلال مباريات الدوري الممتاز ، بينما شارك في ثواني قليلة في مباراة الداخلية السابقة في دور ال16 من بطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وفي تصريحات تلفزيونية ببرنامج “حصاد الأسبوع” قال معوض “الجهاز الفني لم يشرك كوليبالي في المباريات السابقة لخوفه من نتيجة المباريات ، بجانب الخوف عليه من الإصابة”.