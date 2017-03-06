بالفيديو – معتز مطر لـ مرتضى منصور: لو راجل يا كذاب انسحب من الدوري

شن الإعلامي معتز مطر، حملة هجوم قاسية على مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد أحداث مباراة الفريق الأخيرة أمام مصر للمقاصة والأزمة التي حدثت خلال المباراة مع الحكم الدولي جهاد جريشة.

معتز مطر على قناة الشرق: “الدولة لازالت تستخدم الكرة من أجل شغل الناس بأحداث خارج السياسة والأوضاع السياسة، والعيب ليس على صانعي الأحداث إنما على من يتجاوب معهم”.

وأضاف: “مرتضى منصور الخلوق لو راجل أو عدى في شارع الرجولة انسحب من الدوري.. أنت لا تجرؤ على الانسحاب، أنت أبو الأكاذيب ولن تفعل شئ”.