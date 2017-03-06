أوضح الحكم الدولي جمال الغندور، أن الأخطاء التحكيمية التي تحدث في مصر لا تختلف عن الأخطاء الكارثية التي نشاهدها في الدوريات الأوروبية، مُبينًا أن تأثير القرار وفقًا لأحداث سير المباراة هو ما يحدد مدى أهميته.
وكان لقاء الزمالك ومصر للمقاصة شهد لقطة جدلية مثيرة، بعد أن لمس اللاعب أحمد سامي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة ركلة جزاء لصالح الأبيض خلال المباراة المؤجلة التي جمعت بين الفريقين وانتهت لصالح المقاصة بهدف نظيف.
وقال جمال الغندور، خلال تصريحات صحفية: “الأخطاء واردة في كل مكان ولأي فريق، هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، والأمثلة كثيرة في أوروبا ولكني لا أحب التمثيل بالخارج في السلبيات”.
وأضاف: “الأخطاء التحكيمية ليست مقبولة ولكن حدوثها متوقع ولا يتعمدوا الأخطاء”.
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