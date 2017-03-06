أوضح الحكم الدولي جمال الغندور، أن الأخطاء التحكيمية التي تحدث في مصر لا تختلف عن الأخطاء الكارثية التي نشاهدها في الدوريات الأوروبية، مُبينًا أن تأثير القرار وفقًا لأحداث سير المباراة هو ما يحدد مدى أهميته.