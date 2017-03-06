نجم ستوك سيتي يتغزل برمضان صبحي على الهواء

أعرب أرناتوفيتش، نجم ستوك سيتي الإنجليزي، عن سعادته بالمستوى المتطور الذي يظهر عليه اللاعب رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق، خلال الفترة الماضية مع الفريق.

وشارك رمضان صبحي لمدة 90 دقيقة خلال أخر مباراة لعبها ستوك سيتي أمام ميدلسبره، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة البريميرليج والتي فاز فيها ستوك سيتي بثنائية نظيفة.

وقال أرناتوفيتش عن رمضان صبحي: “لغته الإنجليزية تطورت كثيرًا عن الماضي، رمضان لاعب موهوب وصغير في السن، يريد أن يتعلم الكثير”.

وتابع: “ليس من السهل أن تأتي من بلدك إلى بلد أخر مثل إنجلترا وأنت في عمر الـ19 عامًا لتتواجد وسط هذا الضغط الكبير في أقوى الدوريات العالمية، ولكن أنا واثق أن رمضان قادر على تجاوز هذه الضغوط”.