تقرير..المهددون بالطرد من جنة الأهلي الموسم المقبل

يواجه عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطر الرحيل والخروج من جنة القلعة الحمراء في الموسم المقبل .

وبات المهاجم الغاني جون أنطوي نجم النادي الأهلي المعار إلى مصر المقاصة أول الراحلين نهائياً عن جنة الاهلي، بعد توصية لجنة الكرة بتفعيل بيعه نهائية لمصر المقاصة، بينما سيكون أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي أول الصفقات الحمراء في الصيف القادم، بعد إنتهاء إعارتيهما مع المقاصة وإنبي .

“أخبار الأهلي” يرصد في التقرير التالي المهددين بالرحيل عن الأحمر نهاية الموسم:

1 – مسعد عوض

أصبح الحارس مسعد عوض مرشحاً بقوة للرحيل عن صفوف النادي الأهلي في نهاية الموسم، في ظل وجود ثلاث حراس مميزين في الفريق وهم، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم، حيث خرج الحارس من خطط حسام البدري المدير الفني للفريق منذ إنطلاقة الموسم .

2 – محمد نجيب

اقترب مشوار محمد نجيب مع النادي الأهلي من خط النهاية، حيث بات اللاعب قريباً من الخروج من القلعة الحمراء، رغم مشاركته أساسياً في الفترة الماضية، إلا أن مشاركة اللاعب جاءت لأسباب قهرية في إصابات أحمد حجازي ورامي ربيعة .

وطلب البدري التعاقد مع مدافعين مميزين لتعزيز الخط الخلفي للفريق في الموسم المقبل، حيث يعد أحمد سامي مدافع المقاصة ومحمود علاء مدافع وادي دجلة أبرز الأسماء المطلوبة في الأهلي، وهو ما يهدد فرص بقاء نجيب في قلعة الجزيرة .

3 – باسم علي

يعاني اللاعب باسم علي من تجاهل شديد من قبل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري منذ توليه المهمة، حيث غاب اللاعب تماماً عن الصورة وبات حبيساً في قائمة البدلاء .

ويفكر باسم علي في الهروب من جحيم البدري والرحيل عن المارد الأحرم في الصيف المقبل، من اجل الحصول على فرصة المشاركة أساسياً .

ويعتمد البدري على الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى في الفريق بشكل أساسي في مباريات الأحمر .

4 – ميدو جابر

جاءت رغبة حسام البدري المدير الفني للأهلي في عودة اللاعب أحمد الشيخ ووجود توصية من لجنة الكرة مؤخراً بعودة الشيخ ومحمد حمدي زكي، والتعاقد مع احمد حمودي لتضعف فرص استمرار اللاعب ميدو جابر مع الفريق في الموسم المقبل .

ورغم مشاركة ميدو جابر أساسياً في كثير من مباريات الأهلي هذا الموسم، إلا أن اللاعب لم يستطع استغلال تلك الفرص والحصول على ثقة حسام البدري، مما يفتح الباب أمام رحيله على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، خاصة في ظل رغبة عدة أندية سعودية في ضمه .

5 – صبري رحيل

خرج صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من خطط حسام البدري المدير الفني للفريق في الفترة الماضيةن حيث ظل حبيساً لمقاعد البدلاء .

ويعتمد البدري بشكل أساسي على التونسي علي معلول وحسين السيد لقيادة الجهة اليسرى للمارد الاحمر .

كما تعد رغبة الأحمر في التعاقد مع أيمن أشرف مدافع سموحة أو محمد حمدي مدافع المصري، لتضعف فرص بقاء رحيل في قلعة الجزيرة الموسم المقبل .