توصيات لجنة الكرة بالأهلي.. عودة الشيخ وحمدي زكي وبيع أنطوي

الشيخ وجدو الصغير يجنيان ثمار تألقهما مع الأهلي

جنى أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي نجمي النادي الأهلي المعارين إلى مصر المقاصة وإنبي، ثمار تألقهما مع فرقهما منذ إنطلاقة الموسم الحالي .

وأوصت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، رئيس النادي ، بعودة أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي، إلى صفوف النادي في الموسم المقبل بعد إنتهاء إعارتيهما في المقاصة وإنبي .

وأجمع أعضاء اللجنة الفنية على ضرورة عودة الشيخ وجدو الصغير لصفوف الفريق عقب نهاية الموسم بعد تألقهما الكبير مع المقاصة وإنبي .

لجنة الكرة تطالب ببيع جون أنطوي نهائياً

في حين، طالبت لجنة الكرة ببيع المهاجم الغاني جون أنطوي المعار إلى مصر المقاصة بشكل نهائي عقب نهاية إعارته الصيف المقبل .

وجاءت توصيات اللجنة الفنية بالأهلي، بعودة الشيخ وحمدي زكي وبيع أنطوي بحضور محمود طاهر وطه إسماعيل وأنور سلامة.