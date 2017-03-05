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توصيات لجنة الكرة بالأهلي.. عودة الشيخ وحمدي زكي وبيع أنطوي

كتب وليد مجدي
- 5 مارس، 2017 10:56 م
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الشيخ وجدو الصغير يجنيان ثمار تألقهما مع الأهلي

جنى أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي نجمي النادي الأهلي المعارين إلى مصر المقاصة وإنبي، ثمار تألقهما مع فرقهما منذ إنطلاقة الموسم الحالي .

وأوصت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، رئيس النادي ، بعودة أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي، إلى صفوف النادي في الموسم المقبل بعد إنتهاء إعارتيهما في المقاصة وإنبي .

وأجمع أعضاء اللجنة الفنية على ضرورة عودة الشيخ وجدو الصغير لصفوف الفريق عقب نهاية الموسم بعد تألقهما الكبير مع المقاصة وإنبي .

لجنة الكرة تطالب ببيع جون أنطوي نهائياً

في حين، طالبت لجنة الكرة ببيع المهاجم الغاني جون أنطوي المعار إلى مصر المقاصة بشكل نهائي عقب نهاية إعارته الصيف المقبل .

وجاءت توصيات اللجنة الفنية بالأهلي، بعودة الشيخ وحمدي زكي وبيع أنطوي بحضور محمود طاهر وطه إسماعيل وأنور سلامة.

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