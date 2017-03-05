مروان محسن يعود للقاهرة قادماً من ألمانيا

مروان محسن يصل القاهرة

وصل المهاجم الدولي مروان محسن، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة منذ قليل قادماً من ألمانيا، بعد خضوعه لعملية جراحية للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

برنامج تأهيلي لمروان محسن في الأهلي

و سيخضع مروان محسن مهاجم الأهلي لبرنامج تأهيلي في النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، لمدة ثلاث أشهر، على أن يعود بعدها لألمانيا لمتابعة حالته مع الطبيب الألماني .

وخضع مروان محسن لعملية جراحية الثلاثاء قبل الماضي في ألمانيا على يد الطبيب الشهير ماير للتعافي من إصابة الصليبي .

وكان مروان محسن قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة بكأس الأمم الإفريقية 2017 التي أقيمت مؤخراً في الجابون .