الأهلي يعلن التجديد لغالي ومتعب..رسمياً

سيد عبد الحفيظ يعلن تجديد الأهلي عقدي غالي ومتعب

أعلن النادي الأهلي عن تجديد عقدي نجمي الفريقن القائد حسام غالي والقناص عماد متعب بشكل رسمي .

رسمياً..غالي ومتعب يجددان للاهلي موسم واحد

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تجديد عقدي عماد متعب وحسام غالي مع القلعة الحمراء لمدة موسم واحد رسمياً .

وشدد مدير الكرة بالأحمر أن متعب وغالي وقعا على العقود الرسمية بدون أي طلبات من أجل التجديد للنادي.

وحسم المارد الأحمر ملف التجديد للثنائي غالي ومتعب رسمياً في جلسة مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ اليوم الأحد .