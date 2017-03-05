بالفيديو..هدف غير أخلاقي وخناقات وبطاقات صفراء بالجملة في كلاسيكو السعودية

مهاجم الهلال يشعل الفتنة في كلاسيكو الاتحاد

أشعل البرازيلي كارلوس إداوردو مهاجم نادي الهلال السعودي الأجواء في كلاسيكو الكرة السعودية أمام الغريم التقليدي اتحاد جدة اليوم .

وأحرز إدواردو هدفاً للهلال بعيداً عن الروح الرياضية تماماً في لقطة أشعلت الجماهير في المدرجات واللاعبين في الملعب بسبب سقوط ياسين حمزة مدافع اتحاد جدة على الأرض بعد احتكاك مع زميله حارس المرمى فواز القرني، حيث رفض مهاجم الهلال إخراج الكرة خارج الملعب وقام بتسجيل الكرة في الشباك .

بطاقات صفراء بالجملة في كلاسيكو الاتحاد والهلال

واتجه لاعبو الاتحاد ناحية إدواردو للاشتباك معه، في الوقت الذي قامت الجامهير بقذف اللاعب بزجاجات المياة، ليقوم بعدها الحكم بإشهار البطاقات الصفراء في وجه لاعبي الفريقين.