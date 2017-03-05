بالفيديو..خناقة كهربا ونواف العابد في كلاسيكو الاتحاد والهلال

كلاسيكو السعودية يخرج عن المألوف

شهدت مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين اتحاد جدة ونظيره الهلال في قمة مباريات الجولة العشرين بدوري جميل للمحترفين اليوم الأحد .

إدواردو يشعل الفتنة في كلاسيكو الهلال والاتحاد

وتسبب البرازيلي كارلوس إداوردو مهاجم الهلال في إشعال الأمور على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بسبب إحرازه هدفاً بعيداً عن الروح الرياضية تماماً .

وأحرز إدواردو هدف التعادل للهلال أمام الاتحاد، في لقطة أشعلت الجماهير في المدرجات واللاعبين في الملعب بسبب سقوط ياسين حمزة مدافع اتحاد جدة على الأرض بعد احتكاك مع زميله حارس المرمى فواز القرني، حيث رفض مهاجم الهلال إخراج الكرة خارج الملعب وقام بتسجيل الكرة في الشباك .



وقبل نهاية المباراة، دخل الفرعون المصري محمود كهربا في مشادة مع نواف العابد نجم الهلال، بعد طرد اللاعب فهد المولد .