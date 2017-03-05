ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة اتحاد جدة والهلال

الهلال يواصل تربعه على عرش الاتحاد

واصل فريق الهلال السعودي تربعه على عرش صدارة دوري عبد اللطيف جميل لمحترفين، بعدما حسم كلالسيكو الكرة السعودية أمام غريمه التقليدي اتحاد جدة.

وقلب الهلال تأخره بهدف للفوز بثلاثة أهداف على غريمه اتحاد جدة في مباراة الجولة العشرين ضمن منافسات الدوري والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة .

الهلال يحسم كلاسيكو السعودية بالفوز على الاتحاد

وأنهى اتحاد جدة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف على حساب الهلال، أحرزه لاعبه المحترف التونسي أحمد العكايشي في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني، كشر الهلال عن أنيابه، حيث نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 56 عبر البرازيلي إدواردو والذي أثار حالة من الجدل كونه بعيد عن الروح الرياضية، حيث تجاهل سقوط ياسين حمزة مدافع اتحاد جدة على الأرض بعد احتكاك مع زميله حارس المرمى فواز القرني، ليسدد كرة بيسراه في الشباك، ثم أحرز السوري عمر خريبين هدف الفوز في الدقيقة 83، ثم أضاف نوافد العابد الهدف الثالث في الدقيقة 94 لينتهي اللقاء بفوز الهلال 3- 1 .

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده لـ50 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيده الاتحاد عند 41 نقطة في المركز الرابع .