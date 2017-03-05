تفاصيل العقد الجديد لغالي ومتعب في الأهلي

الأهلي ينهي ملف التجديد لغالي ومتعب

أنهى النادي الأهلي ملف التجديد لنجمي الفريق، حسام غالي وعماد متعب بشكل رسمي، بعد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة .

ووفقاً لمصدر مسئول في الأهلي، فإن العقد الجديد لحسام غالي وعماد متعب مع القلعة الحمراء يمتد لمدة موسم واحد، ليستمرا الثنائي لموسم أخر في قلعة الجزيرة .

5 مليون جنيه لغالي و4 مليون لمتعب في العقد الجديد مع الأهلي

وأكد المصدر، حصول حسام غالي على 5 مليون جنيه راتب سنوي في العقد الجديد، في حين حصل القناص متعب على 4 مليون جنيه .

وأوضح المصدر أن غالي ومتعب سيحصلان على المقابل المادي في العقد خالياً من الضرائب ، بالإضافة لعدم وجود بند نسبة المشاركة في المباريات .

جدير بالذكر أن عقدي غالي ومتعب الحالي مع الفريق الأحمر، ينتهي بنهاية الموسم الحالي .