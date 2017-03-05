محمد هاني لاعب الشهر في الأهلي

محمد هاني يجني ثمار تألقه مع الأهلي

جنى محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثمار تألقه مع الفريق في المباريات الماضية ومشاركته أساسياً في الجبهة اليمنى .

وأعلن النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إختيار محمد هاني كأفضل لاعب في شهر فبراير الماضي.

محمد هاني أفضل لاعب في الأهلي في شهر فبراير

وهنأت الصفحة الرسمية للأهلي اللاعب قائلة : بناءاً على تصويت الجمهور نسر الشهر هو لاعبنا محمد هاني ، تهانينا لك”.

جدير بالذكر أن محمد هاني تلقى عدة عروض أوروبية للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .