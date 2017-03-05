حسام البدري يعدد مكاسب ودية ديروط

مدرب الأهلي يشيد بودية ديروط

أشاد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمباراة الودية التي خاضها الفريق اليوم أمام نظيره فريق ديروط .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره ديروط بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على استاد السلام .

وأكد “البدري” أن الفريق حقق أقصى استفادة من مباراة ديروط اليوم، أهمها الإطمئنان على عدد من اللاعبين الأساسيين المقيدين أفريقيا قبل موادهة بيدفيست الجنوب أفريقي .

وأوضح مدرب الأحمر أن اطمأن على العناصر التي لم تشارك أمام الداخلية بالكأس، مثل أحمد حجازي وعبد الله السعيد وعمرو السولية .

وأضاف البدري بأنه دفع باللاعبين الغير مقيدين أفريقيا للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لهم .

البدري: بيدفيست قوي ومميز في جميع خطوطه

وعن مواجهة بطل جنوب أفريقيا، قال البدري:” بيدفيست فريق قوي ومميز جداً في جميع خطوطه، مشيراً إلى أن درس نقاط القوة والضعف في الفريق .

وشدد البدري على أهمية مباراة بطل جنوب أفريقيا، لأنها ستحسم تأهل الفريق إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .