ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أتليتكو مدريد وفالنسيا

أتليتكو مدريد يسحق فالنسيا بثلاثية

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً كبيراً على حساب ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف نظيفة اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإسباني .

وتقدم أتليتكو مدريد بالهدف الأول عن طريق نجمه الفرنسي جريزمان في الدقيقة 10، ثم أضاف مواطنه جاميرو الهدف الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يختتم جريزمان ثلاثية الأتليتكو في الدقيقة 83 ، لينتهي اللقاء بفوز أتليتكو مدريد 3 – 0 .

أتليتكو مدريد يستعيد المركز الرابع بالليجا

وبتلك النتيجة، رفع أتلتيكو رصيده إلى 49 نقطة ليستعيد المركز الرابع مجدداً ، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 29 نقطة في المركز ال13.