اتحاد الكرة للأهلي: طلبكم مستحيل تنفيذه

عامر حسين يرد على طلب الأهلي بالرفض

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة على الخطاب الرسمي الذي أرسله النادي الاهلي، يطلب فيه إقامة جميع المباريات المؤجلة قبل استكمال مشواره بالدوري الممتاز .

وكان الأهلي قد ارسل خطاب رسمي لاتحاد الكرة يعلن فيه رفضه خوض مبارياته المقبلة بالدوري، إلا بعد إقامة جميع المباريات المؤجلة بالبطولة .

عامر حسين: طلب الأهلي صعب التنفيذ

واكد عامر حسين أن طلب الأهلي بإقامة جميع المباريات المؤجلة ببطولة الدوري هو أمر صعب ومستحيل تنفيذه .

واوضح رئيس المسابقات أن الفترة المقبلة ستشهد تأجيل عدة مباريات للأندية الأربعة المشاركة بالبطولات الأفريقية، ومن الصعب توقف الدوري لخوض المباريات المؤجلة .

وأضاف عامر حسين أنه سيتم إقامة جميع المؤجلات لفرق الدوري قبل خوض الجولات الأربعة الأخيرة من الدوري، حفاظاً على مبدأ تكافئ الفرص، مثلما اعتدنا في السنوات الماضية .

وتابع رئيس لجنة المسابقات حديه، مؤكداً أنه سيقوم بالرد على خطاب النادي الأهلي، غداً الأثنين من أجل توضيح الموقف “.