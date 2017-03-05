كهربا يقود اتحاد جدة في كلاسيكو الهلال

سييرا يعلن تشيكلة الاتحاد لموقعة الهلال

أعلن التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لفريق اتحاد جدة عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه به غريمه الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية في الجولة العشرين لدوري جميل السعودي للمحترفين على ملعب الجوهرة المشعة

ويقود نجم الفراعنة محمود عبد المنعم كهربا خط هجوم الاتحاد في الكلاسيكو إلى الجوار التونسي احمد العكايشي .

التشكيل الرسمي لاتحاد جدة أمام الهلال

وجاءت تشكيلة الاتحاد كالتالي

حراسة المرمى: فوز القرني

خط الدفاع: عمر المزيعل، ياسين حمزة، أحمد عسيري، عدنان فلاته

خط الوسط: جمال باجندوح، فهد الأنصاري، كارلوس فيلانويفا، فهد المولد، محمود عبد المنعم كهربا

خط الهجوم: أحمد العكايشي