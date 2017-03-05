الأهلي يهزم ديروط وديا برباعية

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا وديا عريضا على ديروط أحد أندية الدرجة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

وخاض الأهلي هذا اللقاء في إطار الاستعداد لمواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل على ستاد السلام.

وسجل رباعية المارد الأحمر كلا من صالح جمعة “هدفين” ، وهدف لكلا من عماد متعب وميدو جابر.

ودفع البدري في هذا اللقاء بأكثر من لاعب وذلك للوقوف على الحالة الفنية والبدين لهم قبل المباراة المرتقبة السبت المقبل.