أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يتمسك بالانسحاب من الدوري

الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري

تمسك المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز ، بعد الأزمة التي شهدتها مباراة الفريق الأول الأخيرة أمام مصر المقاصة.

وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام مصر المقاصة في المباراة التي أقيمت أول أمس والمؤجلة من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي تمسك رئيس الزمالك بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز عقب تجاهل جهاد جريشة حكم المباراة لركلة الجزاء التي رفض احتسابها وذلك في التقرير الذي سلمه اليوم لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

وسلم جريشة تقرير المباراة إلى عبد الفتاح ولم يذكر فيه ركلة الجزاء التي تسببت في إحداث الأزمة ، بينما تطرق في التقرير إلى قيام الزمالك بالانسحاب من المباراة وعاد مرة أخرى.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر أمس الانسحاب من استكمال مبارياته في الدوري إلا في حالة إعادة مباراة مصر المقاصة وتقديم اعتذار على خطأ جريشة الفادح في المباراة.