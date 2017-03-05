اخبار الزمالك

رسميا.. لجنة المسابقات تعتمد نتيجة مباراة مصر المقاصة والزمالك

كتب علي نبوي
- 5 مارس، 2017 4:47 م
20,221
ألزم

لجنة المسابقات تنفي أي نية لإعادة مباراة مصر المقاصة والزمالك وتعتمد نتيجتها

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نتيجة مباراة مصر المقاصة والزمالك والمؤجل من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز بفوز الفريق الفيومي بهدف نظيف.

ورفضت اللجنة أي نية لإعادة المباراة بالرغم من مطالب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بإعادتها ووضع شرط إعادة المباراة لاستكمال الزمالك اللعب في المسابقة.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا حيث رفض الحكم الدولي جهاد جريشة احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك نتيجة لمس أحمد سامي لاعب المقاصة الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

واجتمع مجلس إدارة الزمالك أمس وقرر الانسحاب من الدوري في حالة عدم إعادة المباراة ، وتقديم الاعتذار ، ليخرج قرار لجنة المسابقات التي اعتمدت نتيجة المباراة بفوز المقاصة بهدف نظيف.

شارك برأيك !!