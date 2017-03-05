رسميا.. لجنة المسابقات تعتمد نتيجة مباراة مصر المقاصة والزمالك

لجنة المسابقات تنفي أي نية لإعادة مباراة مصر المقاصة والزمالك وتعتمد نتيجتها

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نتيجة مباراة مصر المقاصة والزمالك والمؤجل من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز بفوز الفريق الفيومي بهدف نظيف.

ورفضت اللجنة أي نية لإعادة المباراة بالرغم من مطالب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بإعادتها ووضع شرط إعادة المباراة لاستكمال الزمالك اللعب في المسابقة.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا حيث رفض الحكم الدولي جهاد جريشة احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك نتيجة لمس أحمد سامي لاعب المقاصة الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

واجتمع مجلس إدارة الزمالك أمس وقرر الانسحاب من الدوري في حالة عدم إعادة المباراة ، وتقديم الاعتذار ، ليخرج قرار لجنة المسابقات التي اعتمدت نتيجة المباراة بفوز المقاصة بهدف نظيف.