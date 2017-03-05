تعرف على قائمة منتخب مصر للمحليين

الشيخ ومرعي وعواد أبرز الأسماء المنضمة لمنتخب مصر للمحليين
أعلن هاني رمزي المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين القائمة التي استدعاها للدخول في معسكر خلال الفترة من 8 : 12 من الشهر الجاري بأحد فنادق القاهرة.
وقرر رمزي عدم اختيار أي لاعب من الأهلي أو الزمالك لارتباطهم بخوض مباريات دور الـ32 من بطولة أمم أفريقيا.
وضمت القائمة كلا من :
حراسة المرمى: علي لطفي (إنبي) – محمد عواد (الإسماعيلي) – إسلام طارق (طنطا) – عماد السيد (طلائع الجيش)
الدفاع: علي فوزي – صلاح سليمان (إنبي) – محمد السيد بازوكا – هشام حشاتة (الاتحاد) – أحمد سامي – حسين الشحات (مصر للمقاصة) – السيد سالم – محمود علاء (وادي دجلة)
الوسط: محمود متولي – محمد فتحي – إبراهيم حسن (الإسماعيلي) – نور السيد (الاتحاد) – محمد هلال (وادي دجلة) – مصطفى شبيطة (بتروجيت) – محمد حسن (بلدية المحلة) – هشام محمد (مصر للمقاصة) – وليد حسن (الإنتاج الحربي)
الهجوم: خالد قمر (الاتحاد السكندري) – أحمد الشيخ (مصر للمقاصة) – عرفة السيد (وادي دجلة) – محمد رمضان (بتروجيت) – محمود صلاح – محمد عنتر (الأسيوطي) – أحمد مدبولي (النصر للتعدين) – محمد سعيد (النصر) – أسامة إبراهيم كاجو (نادي مصر) – عمرو مرعي (إنبي)
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