تعرف على قائمة منتخب مصر للمحليين

الشيخ ومرعي وعواد أبرز الأسماء المنضمة لمنتخب مصر للمحليين

أعلن هاني رمزي المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين القائمة التي استدعاها للدخول في معسكر خلال الفترة من 8 : 12 من الشهر الجاري بأحد فنادق القاهرة.

وقرر رمزي عدم اختيار أي لاعب من الأهلي أو الزمالك لارتباطهم بخوض مباريات دور الـ32 من بطولة أمم أفريقيا.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي (إنبي) – محمد عواد (الإسماعيلي) – إسلام طارق (طنطا) – عماد السيد (طلائع الجيش)