ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند

السيتي يضرب سندرلاند بهدفين نظيفين

واصل فريق مانشستر سيتي عروضه القوية، بعدما حقق فوزاً ثميناً على حساب مضيفه سندرلاند بهدفين نظيفين اليوم الأحد ، في اإطار منافسات لجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي .

وتقدم السيتي بالهدف الأول عن طريق المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي 1 – 0 .

أجويرو وساني يقودان السيتي لإسقاط سندرلاند

وفي الشوط الثاني، ضغط السيتي بقوة بحثاً عن هدف الإطمئنان وهو ما تحقق في الدقيقة 59 عن طريق ليروي ساني، لينتهي اللقاء بفوز السيتي 2 – 0 .

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة وراء توتنهام الوصيف، و8 نقاط خلفالمتصدر تشيلسي، بينما تجمد رصيد سندرلاند عند 19 نقطة في المركز الأخير .