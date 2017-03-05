بث مباشر مشاهدة مباراة سندلارند ومانشستر سيتي اليوم الأحد 5-3-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة سندلارند ومانشستر سيتي اليوم الأحد

يسعى مانشستر سيتي لمواصلة نتائجة الجيدة في الفترة الأخيرة وذلك عندما يحل ضيفا على سندلارند اليوم الأحد 5-3-2017.

ويحتضن ملعب “أوف لايت” مواجهة سندلارند ومانشستر سيتي في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة سندلارند ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة سندلارند ومانشستر سيتي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة محتلا المركز الرابع مؤقتا برصيد 52 نقطة ، بينما يدخل سندرلاند اللقاء في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

سندلارند ومانشستر سيتي بث مباشر

ويتطلع أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا لمواصلة الضغط على المتصدر تشيلسي بالرغم من الفارق الكبير في النقاط وذلك أملا في تعثر البلوز في المباريات المقبلة.

وقدم مانشستر سيتي مستوى مميز في الفترة الأخيرة ، حيث نجح في تحقيق أكثر من فوز متتالي في البريميرليج وفي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يوتيوب يالا شوت مباراة سندلارند ومانشستر سيتي اليوم 5-3-2107

ويعول جوارديلا على كوكبة رائعة من اللاعبين وفي مقدمتهم كيفين دي بروين ، وسيرجيو أجويرو ، ورحيم ستيرلينج.

بينما يتطلع سندرلاند لتحقيق نتيجة إيجابية في مبارة اليوم للخروج من الوضع الصعب الذي يقبع فيه باحتلال المركز الأخير على سلم الترتيب.

القنوات النافلة لمباراة سندلارند ومانشستر سيتي

تنقل مباراة سندلارند ومانشستر سيتي على قناة بين سبورتس في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

