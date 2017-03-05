لجنة المسابقات تعاقب الزمالك بسبب أحداث مباراة مصر المقاصة

لجنة المسابقات تغرم الزمالك 10 ألاف جنيه

عاقبت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين نادي الزمالك بسبب الأحداث التي شهدتها مباراته أمام مصر المقاصة والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نطيف.

وخسر الزمالك أمام مصر المقاصة أول أمس بهدف نظيف للاعبه حسين الشحات في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا على حكم المباراة جهاد جريشة حيث حرم الزمالك من ركلة جزاء صحيحة نتيجة قيام أحمد سامي مدافع المقاصة بإخراج الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه.

كما شهدت المباراة أحداثا مثيرا حيث قرر الزمالك الانسحاب من المباراة في الوقت بدل الضائع قبل ان يعود مرة أخرى لاستكمال المباراة,

وقررت لجة المسابقات تغريم الزمالك مبلغ 10 ألاف جنيه بسبب تحريضه على سحب اللاعبين عقب قرار جريشة بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق الأبيض.