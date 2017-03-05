جريشة يتجاهل ركلة الجزاء في تقرير مباراة مصر المقاصة والزمالك

جهاد جريشة يرفض ركلة جزاء الزمالك في تقرير المباراة

وجه الحكم الدولي جهاد جريشة ضربة قوية إلى نادي الزمالك وذلك بعدما قام بتسليم الخاص بمواجهة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وخسر الزمالك بهدف نظيف أول أمس أمام مضيفه مصر المقاصة في مباراة لاقت الكثيرمن الاعتراضات من جانب الفريق الابيض لرفض جريشة احتساب ركلة جزاء صحيحة له نتيجة قيام أحمد سامي مدافع الفريق الفيومي بإبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء بيده.

وسلم جريشة تقريره إلى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح حيث لم يتطرق فيه الحكم الدولي إلى ركلة الجزاء نهائيا بينما قام بتدوين انسحاب الزمالك من المباراة في الوقت بدل الضائع وأنه منحهم المهلة للعودة مرة أخرى لاستكمالها وهو ما حدف بالفعل.