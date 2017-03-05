كوليبالي يقود تشكيل الأهلي في ودية ديروط

متعب وكوليبالي في هجوم الأهلي أمام ديروط

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض بعد قليل مواجهة ودية أمام فريق ديروط أحد أندية الدرجة الثانية وذلك على ملعب “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

ويخوض الأهلي هذا اللقاء في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل على ستاد السلام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باسم علي – رامي ربيعة – أحمد حجازي – صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبدالله السعيد – أحمد حمودي

الهجوم: عماد متعب – سليماني كوليبالي.