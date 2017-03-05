صحف إنجلترا تتغنى بالأداء المبهر لرمضان صبحي

الصخف الإنجليزية تشيد برمضان صبحي

أشادت الصحف الإنجليزية بالمصري رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي وذلك بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه مع فريقه في مباراته أمس أمام ميدلزبره.

ونجح ستوك سيتي في تحقيق الفوز أمس على ميدلزبره بهدفين دون مقابل في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ولعب الفرعون المصري دورا رائعا في هذه المباراة كما قدم أداءا مميزا طوال الـ90 دقيقة ، حيث حرمته العارضة من إحراز هدف في الشوط الأول ، كما أنه ظهر بشكل رائع في كيفية المرور من اللاعبين.

وتغنت صحيفة “ذا صن” البريطانية باللاعب المصري حيث اختارته ضمن أفضل اللاعبين في المباراة بجانب زميله ماركو أرناتوفيتش والذي أحرز هدفي المباراة.

فيما أشادت شبكة “بي بي سي” البريطانية بالفرعون مشيرة إلى أنه ظهر بمستوى رائع في المباراة كما أن أداؤه كان مثيرا للإعجاب طوال الـ90 دقيقة.