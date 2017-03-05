كوبر يوجه صدمة قوية لحارس الزمالك

كوبر يستقر على عدم استدعاء جنش في معسكر منتخب مصر المقبل

وجه الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر صدمة قوية إلى محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حيث استقر على عدم استدعاءه في معسكر الفراعنة المقبل.

ويخوض منتخب مصر معسكرا مغلقا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري حيث يخوض مباراة ودية أمام منتخب توجو استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب أن كوبر استقر على عدم استبعاد جنش في معسكر المنتخب المقبل بعد الأداء المهتز الذي ظهر عليه الحارس في المباراتين السابقتين مع الزمالك.

وأضاف المصدر بأن كوبر يرى أن حارس الزمالك لا يزال يحتاج للمزيد من الخبرات حتى يضمه للمنتخب.