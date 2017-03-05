عبد الفتاح: تأجيل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش لا علاقة له بخوف الحكام من إدارة المباراة

عبد الفتاح: ما يتردد عن تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش بسبب الحكام غير صحيح

رد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة بأن السبب في تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش هو رفض أي حكام لإدارة المباراة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرو القدم قد أعلنت أمس تأجيل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش والتي كان من المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء لاجل غير مسمى لرغبة الفريق الأبيض في الاستعداد جيدا لمواجهة رينجرز النيجيري.

ويواجه الزمالك نظيره رينجرز النيجيري الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريحات قال عبد الفتاح “ما تردد عن تأجيل اللقاء لخوف الحكام من إدارة مباراة الزمالك بعد الخطأ الذي وقع فيه جهاد جريشة في المباراة السابقة أمام مصر المقاصة غير صحيح على الإطلاق”.

وأضاف “لجنة الحكام كانت استقرت على الطاقم الذي سيدير المباراة ولكن لجنة المسابقات قررت تأجيله بناءً على رغبة الزمالك استعدادا للبطولة الأفريقة”.