مدرب الأهلي يكشف نقاط القوة وأهم لاعبي بيدفيست

معوض: بيدفيست يمتلك ثلاثي خطير.. ولديه نقاط قوة عديدة

كشف سيد معوض مدرب النادي الأهلي عن عدد من أبرز نقاط القوة في صفوف فريق بيدفيست الجنوب أفريقي قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم السبت القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار معوض إلى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي قام بمتابعة عدد من المباريات لبيدفيست في الدوري المحلي إلى جانب مبارتيه مع سانت لويزيان في الدور التمهيدي للبطولة الأفريقية.

وأضاف معوض بأن يدفيست يمتاز بالسرعة والمرونة التكتيكية والقدرة على التهديف، بالإضافة إلى امتلاكه لعدد من اللاعبين أصحاب السرعات والمهارات والتصويبات القوية.

وشدد معوض على أن الثلاثي دومينجيز وجبادينيو مهانجو وفاكماني مالمبي يعدون هم الأبرز في صفوف بيدفيست في ظل القدرات الفنية العالية التي يتمتعون بها.

واختتم مدرب الاهلي حديثه بالتأكيد على سعي فريقه لتحقيق الانتصار خلال المباراة من أجل التوجه لخوض مباراة العودة بأريحية.