راحة في الأهلي بعد ودية ديروط.. والبدري يعدل نظام المران

الأهلي يتدرب صباحاً ومساءً يوم الثلاثاء القادم استعداداً لبيدفست

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الانتهاء من ودية الفريق أمام ديروط.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع ديروط مساء اليوم السبت في إطار الاستعداد لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للأهلي منح اللاعبين الأساسيين بالفريق راحة من المشاركة في ودية ديروط خوفاً من تعرضهم للإجهاد بسبب توالي المباريات.

كما قرر الجهاز الفني للأهلي منح جميع اللاعبين راحة من التدريبات غداً الأثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء القادم.

وينوي البدري تعديل نظام تدريبات الفريق يوم الثلاثاء ليخوض مرانين، أحدهما صباحي والأخر مسائي من أجل الاستعداد لملاقاة بطل جنوب أفريقيا.