مخلص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

التعادل الإيجابي ينهي مواجهة أودينيزي ويوفنتوس

سقط يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه أودينيزي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “الفريولي” في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

الشوط الأول من هذا اللقاء كان مليئا بالإثارة حيث نجح أودينيزي في إحراز هدف التقدم عن طريق دوفان زاباتا في الدقيقة 37 لينتهي هذا الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني نجح يوفنتوس في إدارك التعادل عن طريق لاعبه ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 60 ، لتمر الدقائق المتبقية دون أي جديد وتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس ورصيده إلى 67 نقطة ليواصل انفراده بالصدارة ، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر.