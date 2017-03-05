بث مباشر مشاهدة مباراة أودينيزي ويوفنتوس اليوم الأحد 5-3-2017 في الدوري الإيطالي

بث مباشر مباراة أودينيزي ويوفنتوس اليوم الأحد

يتطلع يوفنتوس لمواصلة نتائجة المميزة هذا الموسم والاقتراب أكثر من التتويج بلقب الكالتشيو وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على أودينيزي اليوم الأحد 5-3-2017.

ويحتضن ملعب “الفريولي” مواجهة أودينيزي ويوفنتوس في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

مشاهدة مباراة أودينيزي ويوفنتوس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أودينيزي ويوفنتوس في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل فريق السيدة العجوز هذا اللقاء محتلا صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة ، بينما يدخل أصحاب الأرض المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

أودينيزي ويوفنتوس بث مباشر

ويأمل يوفنتوس في استغلال تعثر روما بالأمس وخسارته أمام ضيفه نابولي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الابتعاد أكثر في الصدارة والاقتراب خطوة كبيرة من الاحتفاظ باللقب للموسم السادس على التوالي.

ويدخل أبناء أليجري هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد اقترابهم من بلوغ نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على نابولي في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يوتيوب يلا شوت مباراة أودينيزي ويوفنتوس اليوم 5-3-2017

ويعول يوفنتوس هذا الموسم على مجموعة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم باولو ديبالا والهداف جونزالو هيجوايين.

بينما يطمح أودينيزي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة على سلم الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطورة.

القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي ويوفنتوس

تنقل مباراة أودينيزي ويوفنتوس على قناة بين سبورتس في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

