بأمر البدري.. ودية ديروط سرية!

البدري يمنع الإعلام والجماهير من تغطية ودية ديروط

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي فرض حالة من السرية على المباراة التي ستجمع فريقه مع ديروط ودياً مساء اليوم السبت.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع ديروط على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي في دوري ابطال أفريقيا.

ومنع البدري الصحفيين والقنوات التليفزيونية من التواجد داخل ملعب المباراة من أجل تغطية اللقاء، كما طلب من أمن النادي عدم السماح للجماهير بالتواجد.

ويرغب البدري في فرض السرية على المباراة لزيادة تركيز اللاعبين قبل المواجهة الأفريقية المقبلة والهامة للفريق أمام بطل جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع ديروط مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش في لقاء ودي سيشهد غياب اللاعبين الأساسين للقلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع بيدفيست مساء السبت القادم في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام.