طبيب الأهلي يعلن حقيقة حاجة مروان محسن لـ9 شهور قبل العودة!

طبيب الأهلي يعلن موعد عودة مروان محسن من ألمانيا

أعلن خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن حاجة اللاعب مروان محسن مهاجم الفريق لمدة تسعة شهور قبل العودة لمباريات الفريق.

وكانت تقارير إعلامية قد تطرقت للحديث عن وجود بند في تقرير الطبيب الألماني، ماير، يشير إلى حاجة محسن لمدة تسعة شهور من أجل العودة للفريق.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الحديث عن هذا البند في التقرير يعد لا أساس له من الصحة، مؤكداً على أن الطبيب الألماني لم يذكره في تقريره مطلقاً.

وأكد خالد محمود على أن مروان محسن سيصل إلى القاهرة يوم الأحد القادم لبداية مرحلة التأهيل من أجل التخلص من الإصابة في الرباط الصليبي.

وأضاف طبيب الاهلي بأن مروان محسن سيخضع لبرنامج تأهيلي في القاهرة لمدة ستة أسابيع على أن يعود إلى ألمانيا للعرض على الطبيب الألماني.