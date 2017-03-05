السعيد: مواجهة بيدفيست كالكؤوس.. وعودة الجماهير تشعرني بالراحة

عبد الله السعيد يتحدث عن صعوبة مواجهة بيدفيست في دوري الأبطال

تحدث اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي عن صعوبة المباراة التي ستجمع فريقه ببيدفيست الجنوب أفريقي في دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع بيدفيست يوم السبت القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال افريقيا.

وقال صانع ألعاب الأهلي: ” المباراة صعبة في ظل قوة الفريق المنافس وامتلاكه لعناصر مميزة، المواجهة ستكون كالكؤوس ولا تحتمل أي اخفاق “.

وأكمل: ” لدينا إصرار كبير على المنافسة بقوة من اجل الفوز باللقب، البطولة هامة للغاية للأهلي وجماهيره ولاعبيه، نتطلع لتحقيق تطلعات الجماهير في الفترة الحالية “.

وأضاف: ” عودة الجماهير للمباراة تشعرني بالراحة، الأمر سيمنح اللاعبين دفعة قوية للغاية، نريد اللعب في حضور جماهيرنا باستمرار “.

واختتم: ” نمتلك القدرة على الفصل بين البطولات، نجحنا في الفوز على دجلة في الدوري والداخلية بالكأس، ونتطلع للفوز الأفريقي القادم “.