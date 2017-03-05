منتخب الشباب يعتذر عن الخروج من أمم أفريقيا

الجهاز الفني لمنتخب الشباب يعتذر عن الخروج المبكر في بيان رسمي

تقدم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة معتمد جمال باعتذار رسمي عن الخروج من مسابقة كأس أمم أفريقيا التي تقام حالياً في زامبيا.

وودع منتخب مصر للشباب منافسات البطولة بصورة رسمية من الدور الأول بعدما تعادل في مبارتين وتلقى هزيمة واحدة ليفشل في التأهل إلى الدور قبل النهائي.

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى قبل نهائي البطولة الأفريقية إلى جانب كأس العالم للشباب 2017 التي ستنطلق في كوريا الجنوبية الصيف القادم.

ونشر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بياناً رسمياً، حيث اعتذر خلاله على الخروج من المسابقة الأفريقية والفشل في التأهل إلى كأس العالم.

قال الجهاز الفني في بيانه: ” كل الشكر للساده المحترمين الذين تابعوا الفريق بالبطولة، ونعتذر للجميع علي الخروج من البطولة وتحقيق هدف الوصول لكأس العالم”.

واختتم قائلاً: ” مرة أخرى، الشكر لمن ساند المنتخب في رحلته الإفريقية “.