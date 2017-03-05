الشباب والرياضة: لم نتلق أي أخطار بشأن عمومية الزمالك

مديرية الشباب والرياضة تكشف حقيقة عمومية نادي الزمالك

أكد أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة على عدم تلقيه لأية إخطارات بشأن وجود جمعية عمومية لنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد على عقد جمعية عمومية طارئة خلال الأيام المقبلة من أجل حسم ملف انسحاب الفريق من الدوري المصري.

إلا أن أحمد صالح أكد على عدم تلقيه لإخطار من نادي الزمالك من أجل طلب عقد جمعية عمومية يوم الجمعة القادم، وهو الإجراء الواجب إتخاذه من جانب إدارة القلعة البيضاء.

وكانت أزمة قد نشبت في الأيام الماضية بسبب عدم احتساب جهاد جريشة حكم المبارة الزمالك ومصر المقاصة لركلة جزاء لمصلحة الفريق الأبيض.

ويتوجب على إدارة الزمالك حالياً مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من اجل منحها أحقية عقد جمعية عمومية في الأيام المقبلة بمقر القلعة البيضاء.