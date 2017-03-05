اتحاد جدة يجهز مفاجأة للزمالك بشأن كهربا

الاتحاد يرغب في ضم كهربا لمدة موسم واحد فقط من الزمالك

يرغب نادي اتحاد جدة السعودي في تمديد فترة تعاقده مع اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” المعار إليه من صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويلعب كهربا في صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم واحد فقط، حيث من المقرر أن تنتهي فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وتنوي إدارة الاتحاد تجديد تعاقدها مع كهربا، ولكنه سيكون على سبيل الإعارة أيضاً في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية.

وكان مرتضى منصور قد أكد في تصريحات سابقة على ضرورة حصول الزمالك على مبلغ 40 مليون دولار من أجل التفريط في خدمات كهربا للاتحاد.

إلا أن إدارة الاتحاد قررت أن يكون التعاقد المقبل مع كهربا على سبيل الإعارة أيضاً، بعد أن كانت النية لديها في ضم اللاعب بصورة نهائية مع بداية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة اتحاد جدة مفاوضاتها مع الزمالك في الأيام المقبلة من أجل التوصل لاتفاق بشأن تمديد إعارة كهربا لموسم إضافي.