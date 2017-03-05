مرتضى منصور: سألجأ للفيفا للحفاظ على حقوق الزمالك

مرتضى منصور يهدد اتحاد الكرة باللجوء للفيفا

هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل حفظ حقوق فريقه في الدوري المصري.

وكانت أزمة قد نشبت في الايام الماضية بين الزمالك واتحاد الكرة المصري بسبب عدم احتساب جهاد جريشة حكم مباراة الفريق أمام مصر المقاصة لركلة جزاء.

وأعلن مرتضى منصور على أنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل الحفاظ على حقوق الزمالك في حال عدم وجود قرار من جانب اتحاد الكرة المصري.

وأضاف رئيس الزمالك بأن الجمعية العمومية المقبلة للقلعة البيضاء ستكون هي المحددة للقرار النهائي لإدارة نادي الزمالك بشأن الانسحاب من الدوري.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على ان قرار تأجيل مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش يعد حكيماً من اتحاد الكرة من أجل احتواء الأزمة.