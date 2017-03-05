مؤمن يعود لتدريب مستبعدي الأهلي من مباراة ديروط

مؤمن زكريا يعود لتدريبات الأهلي بعد غياب لمدة يومين

عاد اللاعب مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه في إطار الاستعداد لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي في دوري ابطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يومي 11 و19 مارس ذهاباً وإياباً في إطار مباريات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي المستبعدين من المباراة الودية أمام يروط تدريبهم صباح اليوم السبت، حيث خاضوا المران تحت قيادة أنيس الشعلالي مدرب احمال الفريق.

وشارك في مران المستبعدين كلاً من شريف اكرامى ومحمد الشناوى وسعد سمير ومحمد نجيب وعلي معلول ومحمد هانى ووليد سليمان وجونيور اجايى وعمرو جمال وأحمد فتحى وحسام غالي إلى جانب مؤمن زكريا.

ويأتي استبعاد عدد من اللاعبين من مواجهة ديروط بهدف إراحتهم وعدم إجهادهم في ظل مشاركتهم الدائمة في مباريات الأهلي بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع ديروط مساء اليوم الأحد في مباراة ودية استعدادية للمواجهة الأفريقية المقبلة للقلعة الحمراء.