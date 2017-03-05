فرمان جديد من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

مرتضى منصور يصدر أمر جديد للاعبي الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إصداره لقرار صارم تجاه لاعبي فريقه فيما يخص الأخطاء التحكيمية في المباريات.

وأشار منصور إلى أنه طالب لاعبي الزمالك بعدم تسديد أي ركلة جزاء غير صحيحة يحصل عليها الفريق خلال مبارياته في الدوري المصري.

وشدد منصور على أنه أمر لاعبي الفريق بالتوجه لحكم المباراة وإبلاغه بأن قراره غير صحيح في حال احتسابه، إلى جانب عدم تسديد الكرة.

ونشبت أزمة في الفترة الأخيرة بين الزمالك واتحاد الكرة المصري بسبب عدم احتساب جهاد جريشة لركلة جزاء للفريق في مواجهته أمام مصر المقاصة.

وشدد مرتضى منصور على أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك ستحسم قرار انسحاب الفريق من الدوري المصري الممتاز أو البقاء به.

ومن المقرر ان تعقد الجمعية العمومية للزمالك يوم الجمعة القادم من أجل التصويت على قرار انسحاب الفريق من الدوري المصري الممتاز.